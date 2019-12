Lagardère : cette firme activiste vient de monter à 6,73% des parts !

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 décembre 2019 par l'Autorité des marchés financiers, le concert composé de la société de droit anglais Amber Capital UK LLP (Londres, Royaume Uni) et de la société de droit italien Amber Capital Italia SGR Spa (Milan, Italie), agissant pour le compte de fonds dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 décembre 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Lagardère SCA, et détenir, pour le compte desdits fonds, 8.823.982 actions Lagardère SCA représentant autant de droits de vote, soit 6,73% du capital et 5,05% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère SCA sur le marché, a indiqué par ailleurs le déclarant à l'autorité de marché.