Lagardère : Céline Soubranne est nommée Directrice de la RSE

(Boursier.com) — Lagardère SA annonce la nomination ce jour de Céline Soubranne en qualité de Directrice de la RSE du Groupe. Rattachée au Secrétariat Général du Groupe, Céline Soubranne sera chargée de définir, en lien avec la Direction Générale et le Conseil d'Administration, la stratégie RSE globale du Groupe et de piloter, coordonner et animer sa mise en oeuvre à travers l'ensemble des branches opérationnelles du Groupe, en lien avec leurs équipes et parties prenantes.

Dans cette mission, Céline Soubranne pourra s'appuyer plus particulièrement sur Jean-Sébastien Guillou qui est promu Directeur Adjoint de la RSE à compter de ce jour.

Pierre Leroy, Directeur Général Délégué de Lagardère SA, a déclaré : "La RSE est devenue un enjeu majeur de la vie des entreprises. Dans un contexte de renforcement des règlementations et des attentes des parties prenantes, les nominations de Céline et Jean-Sébastien réaffirment l'ambition du groupe Lagardère de déployer ses activités en intégrant toujours davantage les enjeux de société, à la fois dans les domaines sociaux et environnementaux."

Pauline Hauwel, Secrétaire Générale, déclare : "C'est avec une très grande confiance et un réel plaisir que je salue l'arrivée de Céline au sein du Groupe. Au cours des dernières années, Lagardère a largement structuré sa politique de développement durable en réponse aux attentes de l'ensemble de nos parties prenantes. Je suis convaincue qu'avec l'appui de Jean-Sébastien, Céline apportera les compétences, l'expertise et l'énergie nécessaires pour nous permettre d'accélérer l'intégration des enjeux ESG au coeur de notre développement et renforcer notre impact positif."