Lagardère : bien classé au palmarès de la féminisation des instances dirigeantes

(Boursier.com) — A l'occasion de la 9e édition du Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF 120, le groupe Lagardère a obtenu la 4e place de ce classement avec une note globale de 88,71/100. Dévoilée hier à l'Assemblée nationale par Mme Isabelle Rome, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, cette distinction récompense l'engagement du Groupe en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Avec 65% de femmes dans l'ensemble de ses effectifs, le groupe Lagardère porte une attention particulière à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ses instances dirigeantes, comme en attestent les taux de féminisation atteints en 2021 :

- 62,5 % pour le Conseil d'Administration, dont les trois comités sont présidés par des femmes ;

- 42,85 % pour le Comité Exécutif ;

- 44 % pour le "Top exécutif".

L'index pondéré de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'ensemble des sociétés du Groupe est de 90,62/100 au titre des données 2021.