Lagardère : belle opération aux États-Unis

(Boursier.com) — Dans un marché baissier en début de séance, Lagardère cède timidement 0,2% à 22,6 euros au lendemain d'une belle opération de croissance externe dans l'édition aux États-Unis. Hachette Book a en effet signé un accord en vue de l'acquisition de l'éditeur indépendant Workman Publishing pour un montant de 240 millions de dollars. Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette. Dans un contexte de forte consolidation du marché, cette opération permettra à Hachette Livre d'accroître significativement la présence d'Hachette Book Group aux Etats-Unis, de renforcer ses positions en Jeunesse et de créer ainsi des leviers de croissance sur des marchés porteurs.

Fondé en 1968 par Peter Workman, Workman Publishing publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction. La société a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires total de 134 M$, en croissance de plus de +12% sur un an.

Dans un entretien accordé au 'Wall Street Journal', Dan Reynolds, directeur général de Workman Publishing, a déclaré que la famille Workman voulait trouver un acheteur qui respecterait la culture d'édition de l'entreprise et maintiendrait l'activité. Le dirigeant a précisé que la société était rentable et qu'il continuerait à superviser Workman une fois la transaction conclue.

Le marché de l'édition est resté dynamique pendant la crise, entretenant la consolidation en cours de l'industrie. Il y a quelques mois, News Corp, qui possède le Wall Street Journal et HarperCollins Publishers, a notamment acquis les activités d'édition grand public de Houghton Mifflin Harcourt pour 349 M$.