Lagardere atteint un Résop de 438 ME

(Boursier.com) — Le groupe Lagardère affiche sur 2022 d'excellents résultats, avec une profitabilité supérieure à 2019, grâce à la performance de ses deux principaux piliers d'activité.

Avec 6.929 ME de chiffre d'affaires, le groupe enregistre une croissance de +28,3% et atteint un Résop de 438 ME (vs 249 ME en 2021)

Lagardère Publishing : Maintien d'un haut niveau d'activité (-1,9%) après une année 2021 exceptionnelle et dans un contexte de repli mondial du marché Résop de 302 ME, avec une marge opérationnelle de 11% en ligne avec les perspectives et supérieure aux niveaux historiques.

Lagardère Travel Retail : Forte croissance (+65,4%) portée par les activités en EMEA et en Amérique du Nord. Retour à un Résop positif de 136 ME et atteinte d'un flow through exceptionnellement bas à 4,9%.

Atteinte de l'objectif de réduction des coûts du Corporate (-35 ME vs 2019). Amélioration du ratio de levier dette nette/EBITDA récurrent à 2,9x (vs fin déc. 2021 à 3,6x)

Le groupe proposera un dividende ordinaire à 1,30 euro par action.