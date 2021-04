Lagardère : Arnaud Lagardère, futur PDG de la 'société anonyme'

(Boursier.com) — Le changement d'époque se confirme chez Lagardère. Le Conseil de Surveillance du groupe de médias et d'édition a accueilli favorablement la proposition présentée par Arnaud Lagardère de soumettre à l'Assemblée Générale du 30 juin 2021 un projet de transformation de la Société en société anonyme.

Cette proposition s'inscrit dans une perspective de :

- Dialogue actionnarial apaisé, les principaux investisseurs de Lagardère SCA s'étant engagés à voter en faveur de l'opération et Lagardère et Amber Capital mettant fin aux procédures qui les opposent ;

- Evolution de la gouvernance avec une représentation des principaux actionnaires au sein du conseil d'administration ;

- Continuité managériale autour d'Arnaud Lagardère, qui serait nommé Président Directeur Général, et Pierre Leroy, Directeur Général Délégué, avec une attention accrue sur l'excellence opérationnelle et la génération de trésorerie ;

- Réaffirmation de l'intégrité du Groupe recentré sur ses deux piliers, Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, et ses autres activités.

En compensation de la perte de leurs droits, les associés commandités se verraient attribuer dix millions d'actions nouvelles. Cette compensation fera l'objet d'un rapport d'appréciation établi par un expert indépendant mandaté par le Conseil de Surveillance qui rendra son avis sur le projet de transformation.

Le projet de transformation est subordonné à l'obtention d'une décision de non-lieu à offre publique de la part de l'Autorité des marchés financiers et à l'approbation des assemblées générales des actionnaires commanditaires et des obligataires.