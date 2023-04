Lagardère annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel

(Boursier.com) — Au 31 mars 2023, le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 1.675 ME, en forte progression de 28,4% en données publiées et 24,4% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de +33 ME principalement lié aux acquisitions de Marché International (Allemagne), de Creative Table Holdings Ltd (Dubaï) et de Costa Coffee en Pologne par Lagardère Travel Retail, ainsi qu'aux acquisitions de Welbeck Publishing Group et de Paperblanks par Lagardère Publishing ainsi que par un effet de change favorable de +10 ME, essentiellement lié à l'appréciation du dollar américain (+18 ME) atténué par la dépréciation de la livre sterling (-9 ME).

Le rebond de Lagardère Travel Retail est de +50,8% en données publiées et +44,2% en données comparables, porté par la croissance du trafic aérien international, le début de la reprise en Asie du Nord et le succès des initiatives commerciales.

Lagardère Publishing affiche une légère progression de l'activité (+1%) sur une base historiquement élevée et malgré un contexte de marché moins porteur

Les autres activités sont en croissance de 3,3% grâce à l'activité soutenue des salles de spectacles.

La situation de liquidité du groupe continue d'être solide, avec 1.615 ME de liquidités disponibles, dont 633 ME de trésorerie et placements financiers au bilan et 982 ME de montant non tiré de la facilité de crédit renouvelable.

"Notre chiffre d'affaires de début d'année confirme la dynamique remarquable du Groupe, qui enregistre une croissance de 24,4% au premier trimestre. Nos deux activités principales affichent une solide performance avec une excellente croissance de Lagardère Travel Retail et une activité en progression de Lagardère Publishing. Les Autres activités poursuivent le chemin de la croissance retrouvée. La dynamique de début d'année conforte notre stratégie alors que le groupe Lagardère bénéficie plus que jamais des forces de son modèle" indique Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général de Lagardère SA.

Projet de rapprochement entre Lagardère SA et Vivendi SE

A ce jour, la Commission européenne dispose d'un délai courant jusqu'au 14 juin 2023 pour prendre une décision.

Il est rappelé que jusqu'à l'autorisation de la prise de contrôle du Groupe par les autorités de concurrence, Vivendi SE ne disposera pas des droits de vote attachés aux actions acquises auprès d'Amber Capital et dans le cadre de l'offre publique, si bien qu'elle ne pourra exercer que 38.387.791 droits de vote représentant environ 22,81% des droits de vote.

CALENDRIER

-Assemblée Générale annuelle des actionnaires : mardi 18 avril 2023 à 10h00 au Casino de Paris.

-Détachement du dividende de 1,30 euro par action : mercredi 19 avril 2023 avec une mise en paiement à compter du 21 avril 2023.

-Résultats du 1er semestre 2023 : mardi 25 juillet 2023 à 17h35.