Lagardère : Amber Capital détient 15,33% des droits de vote

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amber Capital détient plus de 15% des droits de vote de Lagardère. Le fonds n'a pas acquis de nouveaux titres mais bénéficie simplement de l'augmentation du nombre total de droits de vote de la société Lagardere SCA. Dans un avis AMF, Amber Capital, agissant pour le compte de fonds dont il assure la gestion, a ainsi déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 5 mars, le seuil de 15% des droits de vote de Lagardere et détenir, individuellement, pour le compte desdits fonds, 25.499.001 actions représentant autant de droits de vote, soit 19,45% du capital et 15,02% des droits de vote de cette société.

À cette occasion, le concert composé de la société de droit anglais Amber Capital et de la société de droit italien Amber Capital Italia, agissant pour le compte de fonds dont il assure la gestion, n'a franchi aucun seuil et détient, au 5 mars, pour le compte desdits fonds, 26.020.635 actions du groupe de médias et distributeur de contenus, représentant autant de droits de vote, soit 19,84% du capital et 15,33% des droits de vote de cette société.

Le fonds précise qu' "en fonction des conditions de marché, des autres opportunités d'investissement possibles, et de la possibilité d'acheter des titres Lagardere SCA à un prix qui rendrait ces acquisitions intéressantes, Amber UK et Amber Italy envisagent de poursuivre l'acquisition d'instruments financiers relatifs aux actions Lagardere SCA et/ou l'acquisition d'actions Lagardere SCA au travers de l'acquisition de titres sur le marché ou par une transaction privée, y compris au travers de l'exercice, en fonction du prix applicable, du droit de première offre et de préemption accordés par Vivendi SE sur ses actions de Lagardere SCA en application de l'accord publié par l'AMF en date du 11 août 2020".

Si le concert n'envisage pas d'acquérir le contrôle du groupe d'Arnaud Lagardère, il estime "est essentiel de revoir la gouvernance actuelle de Lagardere SCA et sa stratégie, et va ainsi solliciter la nomination de trois nouveaux membres au conseil de surveillance de Lagardere SCA tel que prévu par l'accord conclu avec Vivendi".