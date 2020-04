Lagardere : AG en vue

Lagardere : AG en vue









(Boursier.com) — L'Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires de Lagardère SCA se tiendra le mardi 5 mai 2020 à 10 heures.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale prévus à l'article R. 225-83 du Code de commerce peuvent être consultés en ligne sur le site Internet de la Société, www.lagardere.com, sous la rubrique "Assemblée Générale des Actionnaires 2020" (accessible directement depuis la page d'accueil).

Les actions de la Société étant exclusivement nominatives, la Brochure de Convocation, l'Additif et le formulaire unique de vote et de procuration, seront adressés à tous les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs de la Société.

Compte tenu des mesures de confinement et d'interdiction des rassemblements instaurées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (covid-19), l'Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis-clos, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020.

Les actionnaires pourront toutefois suivre à distance le déroulé de l'Assemblée Générale qui, comme chaque année, sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, en français et en anglais, sur le site Internet de la Société www.lagardere.com.

Parmi les derniers avis de brokers, la SG a réhaussé sa recommandation sur le dossier à 'acheter', en ciblant un cours de 15 euros, contre 18 euros précédemment. Le titre cote 13 euros ce mercredi, en repli de 0,7%.