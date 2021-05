Lagardère : AG à suivre

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires de Lagardère SCA se tiendra le 30 juin à 10h à huis clos, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Les actionnaires pourront toutefois suivre à distance le déroulé de l'Assemblée générale qui, comme chaque année, sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, en français et en anglais, sur le site Internet de la société. Ils pourront également poser des questions en direct. L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du mercredi 5 mai 2021. L'avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, sera publié au Balo et aux Petites Affiches, au plus tard, le lundi 14 juin.

Les actions de la société étant exclusivement nominatives, la brochure de convocation et le formulaire unique de vote et de procuration, seront adressés à tous les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs de la société.