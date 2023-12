Lagardère acte l'approbation de l'extension de la période d'exercice des droits de cession d'actions du groupe attribués lors de l'OPA

(Boursier.com) — Lagardère prend acte de la diffusion, le 11 décembre, par son actionnaire, Vivendi SE, d'un communiqué intitulé "Approbation de l'extension au 15 juin 2025 de la période d'exercice des droits de cession d'actions Lagardère", dont la teneur est reprise ci-après : "L'assemblée générale des bénéficiaires de droits de cession d'actions Lagardère attribués à l'occasion de son offre publique d'achat visant les actions Lagardère a approuvé ce jour, sur première convocation et à l'unanimité des participants, l'extension de la période d'exercice des droits de cession au 15 juin 2025. Il est rappelé que les autres termes et conditions des droits de cession, décrits dans la note d'information visée le 12 avril 2022 par l'Autorité des marchés financiers1, restent inchangés, et notamment leur prix d'exercice de 24,1 euros garanti par les établissements présentateurs de l'offre publique".