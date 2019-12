Lagardère a initié une procédure d'arbitrage d'urgence après la décision de la CAF

Lagardère a initié une procédure d'arbitrage d'urgence après la décision de la CAF









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à la décision de la CAF de résilier unilatéralement son contrat d'agence avec Lagardère Sports, Lagardère a, conformément aux dispositions contractuelles, initié une procédure d'arbitrage d'urgence - visant à maintenir le contrat en application dans l'attente de la procédure d'arbitrage au fond - devant la Chambre de Commerce Internationale (ICC) de Genève.

Vendredi 13 décembre, si l'arbitre d'urgence a refusé d'instaurer ces mesures temporaires, il n'a nullement statué sur le fond du litige tout simplement parce qu'il n'en a pas la compétence. Par conséquent, le résultat de la procédure d'arbitrage d'urgence ne présage en rien de l'issue d'une future procédure d'arbitrage au fond.

Dans ces conditions, Lagardère va poursuivre avec détermination et fermeté la procédure d'arbitrage au fond afin d'obtenir de la CAF la réparation de son préjudice.

"Lagardère Sports est une société réputée et respectable qui a servi les intérêts de la CAF pendant de nombreuses années de manière efficace, loyale et engagée, travaillant de façon collaborative pour développer le football africain et lui permettre de toucher des milliers de nouveaux fans chaque année. A ce titre, le groupe Lagardère juge les actions de la CAF injustifiées et prendra toutes les mesures nécessaires et à sa disposition pour défendre ses intérêts, minimiser l'impact des préjudices immédiats sur son activité et protéger les intérêts de ses actionnaires" conclut le groupe.