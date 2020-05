Lagardere : +7% après les annonces

Lagardere : +7% après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bernard Arnault, le patron du géant français du luxe LVMH, va investir via son groupe familial dans Lagardère Capital & Management (LCM). "À l'issue d'une augmentation de capital et de l'achat de titres, Groupe Arnault détiendra une participation d'environ un quart du capital de LCM", ont annoncé les deux parties dans un communiqué commun publié lundi. LCM regroupera la détention de la société Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA, et la participation de 7,26% dans Lagardère SCA, est-il précisé. Les groupes familiaux de Bernard Arnault et Arnaud Lagardère agiront de concert vis-à-vis de Lagardère SCA, est-il encore indiqué dans le communiqué.

Le titre Lagardere grimpe de 7% à 12 euros ce lundi en bourse de Paris. LVMH est stable à 354 euros.