Lagardère : +15,8%, Vivendi monte à 26,7% du capital

Lagardère : +15,8%, Vivendi monte à 26,7% du capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vivendi annonce avoir franchi les seuils de 25 % du capital et de 20% des droits de vote de Lagardère SCA. Le groupe détient, au 30 septembre, 26,7% du capital et 20,2% des droits de vote de la société.

Rappelons que Groupe Arnault et Arnault Lagardère ont annoncé, à la fin septembre, avoir finalisé leur partenariat. Groupe Arnault détient, à travers sa filiale Financière Agache, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management, renommée Lagardère Capital, laquelle détient 7,26% du capital et 11% des droits de vote de Lagardère SCA et 99,88% de Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA.

A la Bourse de Paris, l'action Lagardère a bondi 15,8%, terminant à 24,46 euros. Vivendi a cédé 0,17% à 23,76 euros.