Lafuma : vers une sortie du marché le 4 décembre

Crédit photo © Lafuma

(Boursier.com) — Calida Holding AG a déposé auprès de l'AMF, son projet d'offre de publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Lafuma.

Calida Holding AG considère que la sortie de la cote de Lafuma permettra de simplifier le fonctionnement de la société et notamment, de supprimer les coûts et contraintes liés à la cotation (communication financière et audit notamment).

L'offre permet aux actionnaires de Lafuma autres que Calida Holding AG de bénéficier d'une liquidité immédiate au prix de 17,99 euros par action, soit à un prix identique à celui des acquisitions d'actions Lafuma effectuées en 2019 et 2020, avant le déclenchement de la crise du COVID-19 .

Ce prix extériorise une prime de 5,76% par rapport à la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les 60 jours de négociation précédant l'annonce de l'offre.

L'offre sera ouverte sur une période de 10 jours de négociation, et proposera aux actionnaires un rachat de titres au prix de 17,99 euros par action Lafuma. L'offre publique de retrait ouvrirait le 13 novembre, pour une clôture au 26 novembre. La mise en oeuvre du retrait obligatoire et radiation des actions Lafuma d'Euronext Paris interviendraient le 4 décembre.

Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.