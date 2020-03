Lafuma solide en 2019

Lafuma solide en 2019









Crédit photo © Lafuma

(Boursier.com) — Lafuma affiche des ventes en progression de 2,8 millions d'euros soit 1,6% et un résultat opérationnel courant de 1,6 million d'euros soit 23%.

Chacun des 3 pôles d'activité montre une croissance de son chiffre d'affaires et de sa contribution opérationnelle, progresse sur le réseau de distribution internet, et contribue à la génération de trésorerie. "Cette performance (croissance de l'activité des 3 pôles et du résultat opérationnel) a été rendue possible par la mise en oeuvre assidue de la stratégie définie en 2016 et continuellement adaptée pour prendre en considération l'évolution de nos clients", se félicite le groupe.

Les ventes du Groupe, à 172,6 millions d'euros sont en progression de 2,8 millions d'euros (soit 1,6%) et traduisent le développement de chacun de ses trois pôles d'activité.

Le résultat opérationnel courant s'est amélioré de 23% (17% retraité de l'effet de la première application d'IFRS 16), passant de 7,1 millions d'euros en 2018 à 8,7 millions en 2019. Le résultat net de 2019 s'établit à 9,7 millions d'euros, après prise en compte d'une reprise de dépréciation de l'actif incorporel Eider de 2,6 millions d'euros. Retraité de cet effet le résultat net aurait été de 7,2 millions d'euros en croissance de 1,1 million d'euros, soit 19%.

Le Groupe s'attend à ce que l'environnement du marché reste difficile en 2020, l'épidémie de Coronavirus pouvant également venir durcir la situation si elle perdure dans le temps. La décision de céder la marque Eider aura pour conséquence en 2020 le recul du chiffre d'affaire et un résultat exceptionnel traduisant la cession et la restructuration qui en suivra.