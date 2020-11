Lafuma : mise à disposition du public de la Note en Réponse

Lafuma : mise à disposition du public de la Note en Réponse









Crédit photo © Lafuma

(Boursier.com) — Lafuma SA, annonce la mise à disposition du public de la Note en Réponse et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Lafuma SA.

La Note en Réponse visée par l'AMF et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Lafuma SA sont disponibles sur le site internet de la société Lafuma SA (http://www.groupe-lafuma.com) ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais au siège social de LAFUMA sis 3, Impasse les Prairies à Annecy-le-Vieux (74940).