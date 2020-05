Lafuma annonce la finalisation de la vente de sa filiale OXBOW

Crédit photo © Lafuma

(Boursier.com) — Faisant suite à la réception d'une offre d'achat de la société Oxbow SAS en février dernier, Lafuma S.A. annonce avoir finalisé la vente de sa filiale Oxbow SAS à Rainbow SAS, société fondée par Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, duo expérimenté de l'industrie du sport.

Cette cession va permettre à la marque Oxbow, s'appuyant sur sa forte notoriété, d'engager une nouvelle étape dans son développement et au groupe Lafuma de recentrer ses activités autour de l'Outdoor et du Mobilier.

Lafuma SA a réalisé un investissement non significatif dans Rainbow SAS afin d'accompagner Oxbow dans cette nouvelle histoire.