LafargeHolcim va acquérir Firestone Building Products

LafargeHolcim va acquérir Firestone Building Products









(Boursier.com) — LafargeHolcim a signé un accord pour acquérir Firestone Building Products (FSBP), un leader des solutions de toiture et d'enveloppe de bâtiment basé aux États-Unis, qui a réalisé un chiffre d'affaires estimé en 2020 de 1,8 milliard USD et un EBITDA de 270 millions USD. Cette acquisition est une étape importante dans la transformation de LafargeHolcim pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

La transaction est évaluée à 3,4 Milliards de dollars, à financer avec de la trésorerie et de la dette, tout en maintenant une dette nette inférieure à 2x. Des synergies de 110 Millions USD par an sont attendues par le groupe. L'acquisition sera relutive dès la première année au niveau du bénéfice par action (BPA).

Fondée en 1980, Firestone Building Products (FSBP) est une unité commerciale de Bridgestone Americas et fait partie de Bridgestone Corporation, basée à Tokyo, un leader mondial fournissant des pneus et des solutions de mobilité durable qui créent de la valeur sociale et client.

L'acquisition de FSBP renforcera le plus grand marché de LafargeHolcim, les États-Unis, établissant un nouveau profil de croissance, atteignant 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. S'appuyant sur la forte croissance organique de FSBP, LafargeHolcim prévoit d'accélérer son leadership grâce à des opportunités de ventes croisées et de nouvelles acquisitions complémentaires. LafargeHolcim vise également à mondialiser rapidement l'activité, en tirant parti de son empreinte européenne et latino-américaine.

"Les tendances d'urbanisation accélèrent le développement du marché des toits plats, actuellement estimé à environ 50 milliards USD dans le monde. En entrant dans cette nouvelle activité attractive, LafargeHolcim réalisera une croissance supérieure à celle du marché, portée par des technologies innovantes et une image de marque. Elle bénéficiera également de la position de FSBP dans le segment à forte croissance de la réparation et de la rénovation, qui représente aujourd'hui la majorité de ses ventes" explique le management.

"Avec jusqu'à 60% de l'énergie des bâtiments perdue par les toits, le FSBP joue un rôle déterminant dans l'atténuation de ce processus, avec ses technologies de pointe, notamment les toits froids, les systèmes d'isolation et d'imperméabilisation. De plus, ses toits verts contribuent à des environnements urbains plus durables. Ces technologies complètent les solutions de construction durable de LafargeHolcim, de son béton vert ECOPact à sa gamme EcoLabel, accélérant l'engagement net zéro de l'entreprise.

Avec cette acquisition, LafargeHolcim ajoutera 15 sites de fabrication, 1.800 points de distribution et trois laboratoires de 'R&D' à son réseau. À l'issue de la vente, FSBP continuera d'avoir son siège à Nashville, Tennessee, et les 1.900 employés de FSBP passeront à LafargeHolcim".