LafargeHolcim, Svante, OLCV et Total étudient la faisabilité d'un dispositif de captage du CO2

(Boursier.com) — Svante Inc, LafargeHolcim, Oxy Low Carbon Ventures, LLC (OLCV), une filiale en propriété exclusive d'Occidental, et Total annoncent une étude conjointe pour évaluer la viabilité et la conception d'une installation de capture de carbone à l'échelle commerciale à Holcim Portland, dans le Colorado aux États-Unis.

L'étude évaluera le coût de l'installation conçue pour capturer jusqu'à 725.000 tonnes de dioxyde de carbone par an directement à partir de la cimenterie LafargeHolcim.

"OLCV se consacre à faire progresser les solutions à faible émission de carbone qui amélioreront les activités d'Occidental tout en réduisant les émissions", a déclaré le président d'OLLC, Richard Jackson. "La participation à cette étude est conforme à nos objectifs de trouver une voie économique vers une application à grande échelle des technologies de capture du carbone pour réduire les émissions."

L'installation à l'étude utilisera la technologie de Svante pour capturer le carbone directement à partir de sources industrielles à la moitié du coût en capital des solutions existantes. "Etre à l'avant-garde de la transition bas carbone nécessite une innovation et des partenariats continus", a déclaré le PDG de LafargeHolcim, Jan Jenisch. "LafargeHolcim a investi de manière significative dans le développement de solutions bas carbone. En collaboration avec Svante, OLCV et Total, nous prévoyons de réaliser un projet de capture de carbone américain réussi dans un avenir proche."