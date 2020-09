LafargeHolcim rejoint l'initiative 'Science Based Targets'

(Boursier.com) — LafargeHolcim rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi) "Business Ambition for 1.5 oC", devenant ainsi la première entreprise mondiale de matériaux de construction à signer l'engagement avec des objectifs intermédiaires pour 2030, validé par SBTi2. "Cet engagement s'appuie sur le leadership de LafargeHolcim dans la construction verte avec des solutions de pointe comme ECOPact, son béton vert, et Susteno, son principal ciment circulaire" commente le groupe.

Dans ses objectifs 2030, LafargeHolcim abaisse encore son objectif d'intensité de CO2 dans le ciment à 475 kg de CO2 net par tonne de ciment (CO2 net / t.cem.). L'Europe est en passe de devenir la première région à atteindre cette ambition de zéro net, en s'appuyant sur sa feuille de route d'investissement de 160 millions de francs lancée l'année dernière.

Pour aller plus loin, LafargeHolcim s'associe à SBTi pour développer une feuille de route pour aligner les objectifs climatiques sur un avenir à 1,5 o C dans le secteur du ciment, "repoussant les limites de la construction verte".

Jan Jenisch, PDG, a déclaré : "Je crois en la construction d'un monde qui fonctionne pour les gens et la planète. C'est pourquoi nous réinventons la façon dont le monde se construit aujourd'hui pour le rendre plus vert grâce à des solutions circulaires et à faible émission de carbone. Je suis très heureux de travailler avec SBTi, d'adopter une approche scientifique rigoureuse pour façonner notre feuille de route net zéro et d'accélérer nos efforts pour réduire considérablement notre empreinte CO2. Je n'arrêterai pas de repousser les limites pour ouvrir la voie à la construction verte."

Magali Anderson, Chief Sustainability Officer, ajoute : "En tant que plus grand producteur de ciment au monde, nous avons un rôle clé à jouer pour faire face à la crise climatique actuelle. En route pour devenir une entreprise net zéro, nous ne sommes pas seulement une partie de la solution, nous nous engageons à accompagner nos clients dans leurs ambitions de réduction de CO2. Aucune entreprise ne peut relever seule le défi climatique d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous associons pour avoir un impact."