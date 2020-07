LafargeHolcim : recule malgré une publication plutôt séduisante

(Boursier.com) — LafargeHolcim cède 1% à 40,6 euros malgré l'annonce de résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes. Le premier cimentier mondial a enregistré sur les trois mois clos fin juin un résultat opérationnel courant de à 932 millions de francs, en retrait de 32%, pour un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de francs, en repli de 24% (-17% à périmètre comparable). Le consensus tablait respectivement sur 725 MF et 4,93 MdsF.

En se basant sur la rapidité du rebond de juin, la société s'attend à une reprise rapide de la demande avec des perspectives encourageantes pour le second semestre, à exécuter son plan d'action "Sante, Coût Et Argent" pour continuer à dépasser les objectifs, à générer un flux de trésorerie libre supérieur à 2 milliards de francs suisses et à un ratio d'endettement inférieur à 2.

"Le pic de la crise est derrière nous. Nous prévoyons un second semestre solide, sur la base de la reprise complète de juin, de la tendance de notre carnet de commandes et des prochains plans de relance gouvernementaux", déclare Jan Jenisch, DG de l'entreprise.

"La reprise de la demande en forme de V qu'a connue LafargeHolcim en juin est très encourageante", écrit Bernd Pomrehn, analyste chez Vontobel, ajoutant que les programmes prévus de relance des infrastructures devraient soutenir cette reprise.

"Nous avons été positivement surpris d'apprendre que la Chine enregistrait une reprise complète au cours du trimestre avec des volumes proches des plus haut hauts niveaux de ceux de l'année précédente", souligne de son côté Berenberg. L'Amérique du Nord a obtenu de meilleurs résultats que prévu - l'Ebit récurrent du premier semestre a augmenté de 20% sur un an et les marges se sont améliorées - "nous sommes impressionnés par la bonne exécution des mesures de réduction des coûts".