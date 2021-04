LafargeHolcim : prêt à tourner la page Lafarge

(Boursier.com) — Six ans après la fusion entre Lafarge et Holcim, le groupe franco-suisse LafargeHolcim s'apprête à changer de nom et à marquer encore un peu plus la victoire d'Holcim face à son ancien concurrent. Le premier cimentier mondial va en effet proposer à ses actionnaires de revenir à l'appellation d'origine du groupe helvète, soit Holcim.

Ce qui devait être au départ un 'mariage entre égaux' s'est en fait transformé en une prise de pouvoir suisse après que Holcim eut obtenu la révision en sa faveur des parités de fusion avant même la finalisation de l'opération..

"Alors que l'entreprise se transforme pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, le Conseil d'administration recommande de simplifier son nom dans un souci d'efficacité et d'impact, tout en s'appuyant sur l'héritage du Groupe. Ce changement de nom ne concerne que la dénomination sociale du Groupe. Toutes les marques de marché continueront d'exister", détaille le cimentier.

LafargeHolcim va aussi proposer la nomination du directeur général Jan Jenisch au sein du conseil d'administration, un phénomène rare en Suisse.