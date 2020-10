LafargeHolcim : petite hausse après une solide publication

(Boursier.com) — LafargeHolcim pointe en hausse limitée malgré la présentation de résultats meilleurs qu'attendu au troisième trimestre et le relèvement de sa prévision de cash-flow libre annuel. Sur les trois mois clos fin septembre, le cimentier a réalisé un bénéfice opérationnel récurrent en hausse de 1,9% à 1,45 milliard de francs suisses (1,34 MdF de consensus) pour un chiffre d'affaires de 6,46 MdsF, en repli de 9,6% (-2,6% à change constant). LafargeHolcim a répondu à la crise sanitaire en réduisant ses coûts fixes et variables. La baisse des prix de l'énergie lui a également permis d'améliorer ses marges bénéficiaires.

"En raison des incertitudes actuelles liées à la pandémie de Covid-19 et du manque de visibilité, il reste très difficile de fournir des perspectives. Cependant, LafargeHolcim est confiant dans l'avenir, grâce à la résilience de sa stratégie, à l'agilité de son modèle d'entreprise décentralisé, à l'exécution rigoureuse de son plan d'action "HEALTH, COST & CASH" et à sa solide position financière", affirme le groupe franco-suisse. Dans ces conditions, le management vise désormais une génération de cash-flow libre de 2,75 milliards de francs suisses en 2020, contre 2 MdsE précédemment.

De bonnes performances en Amérique latine et en Europe, ainsi qu'une dynamique favorable en matière de prix de revient et une bonne exécution, ont contribué à l'amélioration des marges, affirme Citi. Les prévisions de la société concernant la demande au 4e trimestre sont conformes aux attentes du broker, qui affirme que le consensus est susceptible d'être révisé à la hausse à la suite de ces annonces.

Pour Oddo BHF, cette publication devrait rassurer les investisseurs dans la capacité de résilience du groupe. La solidité du bilan et le cash-flow 2020 attendu solide devraient faciliter la mise en oeuvre de la dernière étape de sa stratégie : une acquisition structurante. Le groupe affiche régulièrement sa volonté de faire croitre sa division " Solutions et Produits " intégrant asphalte, mortier, produits béton, précontrainte et services. Une telle opération pourrait permettre de sérieusement challenger le statut de " best in class " du secteur à CRH, souligne le broker, à l''achat' sur le titre.