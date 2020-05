LafargeHolcim ne peut pas céder ses activités aux Philippines

Crédit photo © Lafarge / Gerber Ignus

(Boursier.com) — LafargeHolcim ne cèdera pas ses activités aux Philippines. Du moins pas immédiatement. Le premier cimentier mondial avait annoncé en mai 2019 la cession de l'intégralité de sa participation de 85,7% dans sa filiale locale au groupe San Miguel Corporation dans le cadre de ses efforts de désendettement. Faute d'avoir reçu le feu vert de l'autorité philippine de la concurrence, le groupe franco-suisse ne pourra pas réaliser cette opération de 2,15 milliards de dollars.

"En tant que première entreprise de matériaux de construction du pays, Holcim Philippines exploite un réseau unique d'actifs de production et de distribution de Luzon à Mindanao, à proximité des centres urbains où les matériaux de construction sont les plus nécessaires. LafargeHolcim continuera à se concentrer sur le renforcement de son leadership aux Philippines, l'un des pays à plus forte croissance de la région Asie-Pacifique, en s'appuyant sur sa marque, sa précieuse clientèle et la fidélité de ses employés", explique le cimentier, qui ne précise pas s'il va chercher un nouvel acquéreur ou tenter de relancer l'opération avec San Miguel.

Le groupe, qui entend quitter un marché d'Asie du Sud-Est qualifié d'"hyper-compétitif" par le passé, a déjà cédé ses activités en Indonésie, en Malaisie et à Singapour.