LafargeHolcim et IBM unissent leurs forces pour développer ORIS

(Boursier.com) — LafargeHolcim annonce qu'il travaillera avec IBM Services pour développer davantage la première plateforme numérique d'optimisation de la conception routière, ORIS. La solution peut réduire les coûts des projets routiers jusqu'à un tiers et les émissions de carbone jusqu'à la moitié tout en triplant la durabilité et la durée de vie des routes...

ORIS permet aux décideurs, aux autorités chargées des infrastructures routières et aux investisseurs de projets d'améliorer la construction et la durabilité des routes et de réduire les inefficacités grâce à une conception intelligente des projets. Cela est particulièrement opportun alors que les gouvernements conçoivent des plans de relance pour relancer l'activité économique après le COVID-19 tout en réagissant également à l'impact du changement climatique.

En moyenne, 700.000 kilomètres (435.000 milles) de nouvelles routes sont construites chaque année dans le monde. L'amélioration de la qualité et de la résilience des routes contribuera à réduire la quantité massive d'émissions de carbone attribuées aux transports. Étant donné que les routes varient en fonction de l'emplacement, du climat, des types de véhicules et des volumes de circulation, il est complexe de définir la combinaison la plus durable et la plus rentable de matériaux de construction et de technologies au début de la phase de conception. ORIS évalue la conception des chaussées routières sous différents angles et recommande des modèles de construction et d'entretien efficaces avec la disponibilité et les capacités des matériaux locaux.

ORIS soutient des politiques publiques qui préservent les ressources naturelles, permettant une économie plus locale et circulaire dans la construction routière.

LafargeHolcim tirera parti du portefeuille d'IBM de plates-formes numériques, de clouds hybrides, de services de conception numérique, ainsi que de l'expertise d'IBM en apprentissage automatique, intelligence artificielle, Internet des objets industriel et analyse de données pour améliorer encore ses connaissances des matériaux dans le ciment et le prêt-à-l'emploi. produits en béton, ainsi que ses solutions et produits, y compris le béton préfabriqué, l'asphalte, le mortier et les solutions de construction...