LafargeHolcim : deux nominations proposées au conseil d'administration

LafargeHolcim : deux nominations proposées au conseil d'administration









(Boursier.com) — Deux nouveaux membres seront proposés pour élection au Conseil d'administration de LafargeHolcim lors de l'Assemblée générale des actionnaires, prévue le 12 mai 2020.

Il s'agit du Dr Philippe Block et de Kim Fausing.

Le professeur Dr Philippe Block, ressortissant belge, né en 1980, est professeur d'architecture et de structure au Institut fédéral suisse de technologie (ETH) Zurich, Suisse. Il est le fondateur et co-directeur de la Block Research Group à l'ETH où ses recherches portent sur l'analyse des structures de maçonnerie non renforcées, conception structurale, recherche de formes informatiques et nouvelles techniques de construction. Il est également directeur du Centre national suisse de compétences en recherche (PRN) pour la fabrication numérique. Depuis 2014, il apporte sa contribution au Comité Académique de la Fondation LafargeHolcim pour la Construction Durable.

Kim Fausing, ressortissant danois né en 1964, a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Hilti au Danemark 1990. Il a ensuite dirigé ses opérations, puis a repris les opérations des pays en Autriche et au Japon avant de devenir président de division à son siège au Liechtenstein. En janvier 2008, il est devenu membre de son comité exécutif, qu'il préside depuis juillet 2017 en tant que président-directeur général.

À l'exception de Paul Desmarais, Jr., tous les autres membres actuels du Conseil se présenteraient à la réélection, M. Beat Hess restant président.