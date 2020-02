LafargeHolcim : comptes en ligne

LafargeHolcim : comptes en ligne









(Boursier.com) — Le groupe cimentier LafargeHolcim a publié un chiffre d'affaires 2019 de 26,7 MdsCHF et un résultat net record de 2,072 MdCHF (+32%). Le cash-flow libre ressort à 3,047 MdCHF (+79%). La dette nette recule de 13,5 Milliards de francs à 8,8 Milliards de francs (-35%) avec un endettement net sur EBITDA récurrent de 1,4.

Le rendement du capital investi s'est élevé à 7,6% en 2019, proche de l'objectif de 2022 de plus de 8% et de 6,5% l'année précédente. Le ROIC est désormais supérieur au coût du capital grâce à une rentabilité plus élevée, un taux d'imposition plus bas et un Capex discipliné.

"En 2019, LafargeHolcim a réalisé une performance record et atteint un nouveau niveau de solidité financière qui place la société dans une position idéale pour une croissance rentable pour le second semestre de la stratégie 2022 et au-delà" commente le management.

"La forte diminution de notre dette nette a significativement renforcé notre bilan", a souligné le directeur général du cimentier Jan Jenisch, le groupe ayant atteint l'ensemble de ses objectifs pour 2019. Pour 2020, la direction anticipe une croissance annuelle des ventes de l'ordre de 3 à 5%.

"Nous avons atteint des résultats records en termes de résultat opérationnel, de résultat net et de Free Cash Flow. La forte baisse de la dette nette a considérablement renforcé notre bilan. Nous avons atteint tous nos objectifs pour 2019 et avons fait passer à notre entreprise un nouveau cap de performance.

En plus de ces résultats financiers records, nous avons renforcé notre leadership en matière de développement durable en fixant des objectifs plus ambitieux pour les émissions de carbone et en rejoignant l'initiative Science-Based Target. Nous avons lancé notre premier béton neutre en carbone sur des marchés clés et nous nous concentrerons davantage sur l'élargissement de notre gamme de solutions de construction à faible émission de carbone.

Je félicite tous nos employés et nos équipes pour ces résultats impressionnants et je les remercie de leur dévouement et de leurs efforts pour y parvenir" a poursuivi le dirigeant.