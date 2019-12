LafargeHolcim : Barclays en renfort

(Boursier.com) — LafargeHolcim gagne 0,8% à 48,3 euros à la mi-journée à Paris. Dans une note consacrée aux cimentiers européens, Barclays explique que le secteur a connu une très bonne année en raison d'une combinaison de facteurs qui ne devraient pas se reproduire en 2020... Si le courtier dégrade CRH, HeidelbergCement et Buzzi Unicem, il rehausse en revanche sa recommandation sur le groupe franco-suisse à 'surpondérer', en raison des progrès réalisés en matière de fixation du bilan, de l'amélioration de la conversion des flux de trésorerie disponibles et de la réduction de la dépendance aux États-Unis et à l'Europe. L'objectif est fixé à 55,7 euros.