LafargeHolcim alloue 100 MCHF à la réduction des émissions de CO2 en Inde

(Boursier.com) — LafargeHolcim annonce un investissement de 100 millions de CHF en Inde dans des systèmes de récupération de chaleur résiduelle afin d'accélérer son parcours "net zéro". Cet investissement sur 6 sites sera achevé au cours des deux prochaines années, doublant les systèmes de récupération de chaleur perdue de LafargeHolcim, qui utilisent la chaleur thermique pour produire de l'électricité décarbonée.

La société collabore activement avec les producteurs d'électricité du monde entier pour installer des installations d'énergie renouvelable sur ses sites et augmenter sa part d'énergie renouvelable provenant du réseau. Par exemple, LafargeHolcim a installé des éoliennes dans son usine de Paulding aux États-Unis qui éliminent au moins 9.000 tonnes de CO2 par an.

En Argentine, plus de 30% de l'électricité provient de sources renouvelables. Plus récemment à Leffe, en Belgique, la société a mis en place une centrale éolienne qui fournira plus de 75% de l'électricité de sa carrière...