Lacroix : un EBITDA à 9% et 800 ME de CA en 2025

(Boursier.com) — Lacroix dévoile ce matin son nouveau plan stratégique qui vise à accélérer et changer de dimension d'ici 2025 avec un objectif de 800 ME de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA d'environ 9%.

Lacroix a l'ambition de réaliser plus de 70% de l'activité totale hors de France d'ici 5 ans. Le plan prévoit aussi la réalisation d'acquisitions ciblées, visant notamment à renforcer les activités existantes à l'international, à prendre position sur des segments de marché complémentaires, ou à élargir l'offre "smart" par l'intégration de nouvelles briques technologiques à forte valeur ajoutée.

Lacroix se fixe aussi l'objectif de multiplier par deux les dépenses de R&D à plus de 5% du chiffre d'affaires total. Ce renforcement des ressources dédiées à l'innovation doit permettre, pour le chiffre d'affaires avec une conception Lacroix, de porter la part des nouveaux produits (moins de 5 ans) à 50%.