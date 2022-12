Lacroix : un contrat majeur pour l'activité City en Région Flandre

(Boursier.com) — Au travers d'un appel d'offre lancé par l'organisation en charge de l'infrastructure régionale routière et autoroutière de la région (AWV), les autorités de la Région Flandre (Vlaams Overheid) ont sélectionné un groupement de 5 intégrateurs menés par la société française de BTP Eiffage. Le projet vise à remplacer le réseau routier d'éclairage public et le moderniser en le dotant d'un système de gestion intelligente, avec à la clé, la réduction significative des consommations d'énergie.

Dans ce cadre, Lacroix, au travers son activité City, collabore et intervient dans la fourniture de contrôleurs auprès d'Eiffage et des autres intégrateurs du groupement, au sein d'une solution modulaire et sécurisée permettant la gestion intelligente de l'éclairage, ainsi que la remontée automatisée de données de consommation auprès du gestionnaire du réseau.

Dans une région flamande où l'infrastructure routière offre un éclairage public particulièrement dense, il s'agit d'un déploiement massif de 70.000 à 100.000 points lumineux, positionnés le long d'un réseau routier et autoroutier couvrant près de 1 000 kilomètres de voies. Ce déploiement est prévu sur une durée de 24 mois.

Ce succès majeur enregistré par l'activité City est un nouveau témoignage de la forte dynamique de Lacroix dans le segment de l'Eclairage Public.

Selon les termes de l'accord, Lacroix anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, dont la reconnaissance s'étalera sur les exercices 2023 et 2024.