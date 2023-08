Lacroix : un analyste vise plus haut !

(Boursier.com) — Lacroix grimpe de 2,6% à 39 euros après avoir réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 387,8 ME, en hausse de 14,6% (+14,2% à périmètre et taux de change constant). Moteur de la croissance du groupe, l'activité Electronics s'inscrit en forte hausse de 18,8%, à 294,9 ME, bénéficiant d'une demande client soutenue et de l'introduction de nombreux nouveaux programmes, ainsi que de l'amélioration confirmée des conditions d'approvisionnement des composants.

Lacroix note que cette bonne performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée en dépit de l'arrêt ponctuel de la production sur trois sites en France (Beaupréau), en Allemagne (Willich) et en Tunisie (Zriba), suite à l'attaque cyber du mois de mai, ayant entraîné un manque à gagner en termes d'activité de l'ordre de 4 à 5 ME.

Lacroix confirme ne pas attendre d'impact financier significatif de cette cyber-attaque... Le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires devrait être récupéré dès le second semestre de l'exercice. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, l'incidence est annoncée quasi nulle, compte tenu de la couverture assurantielle.

Lacroix est ainsi en mesure de confirmer ses objectifs financiers pour 2023 avec un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME à périmètre constant, soit une hausse d'au moins 6%. Cette croissance devrait être accompagnée d'une nouvelle appréciation de l'EBITDA courant, dont le niveau serait ainsi supérieur à 50 ME.

À plus long terme, tous les objectifs financiers à horizon du plan Leadership 2025 sont réitérés, en particulier les cibles de chiffre d'affaires (800 ME) et de marge d'EBITDA (environ 9%). Portzamparc estime que la valorisation du dossier est toujours attractive, alors que la cession de l'activité signalisation offre un potentiel de 'rerating'. De quoi remonter le curseur de 47,10 à 49,60 euros sur la valeur.