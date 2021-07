Lacroix : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Lacroix annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) :

Levée d'un montant brut de 44,3 ME, au prix de souscription de 41,65 euros par action.

1.062.536 actions nouvelles souscrites, dont 93% à titre irréductible.

Elargissement du flottant à 27% du capital.

Participation des actionnaires familiaux historiques à hauteur de 15 ME.

"Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de cette augmentation de capital, qui a su, dans une très large majorité, convaincre nos actionnaires, tout en attirant de nouveaux investisseurs importants. Avec une levée totale d'un montant de plus de 44 millions d'euros, la réalisation de cette opération constitue un puissant témoignage de l'adhésion emportée par notre nouveau plan Leadership 2025, qui doit voir le Groupe quasiment doubler de taille pour atteindre 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et 9% de marge d'EBITDA courant à l'horizon 2025. Véritable tournant stratégique pour LACROIX, les fonds levés vont nous permettre d'accélérer le déploiement de chacun des axes de ce plan, notamment le volet acquisitions et le renforcement du leadership technologique du Groupe. En ordre de marche pour atteindre nos ambitions 2025, je tiens à remercier au nom du Groupe l'ensemble de nos actionnaires, historiques et nouveaux, pour la confiance manifestée au travers de leur participation à cette opération." se réjouit Vincent Bedouin, Président Directeur Général.