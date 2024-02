Lacroix : sous tension après les annonces

(Boursier.com) — Lacroix corrige de 4,5% à 25,50 euros ce vendredi, alors qu'au 4ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 193,8 ME, en légère hausse de 1,3% par rapport à la même période en 2022. Cette évolution a été obtenue intégralement par croissance interne.

Sur l'ensemble de l'année, l'activité s'affiche à 761,2 ME, en ligne avec l'objectif annoncé d'un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME. La croissance atteint ainsi 7,5% en 2023.

Malgré l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires en 2023, Lacroix s'attend à voir sa rentabilité pénalisée par des difficultés plus importantes que prévu en Amérique du Nord.

Ces difficultés s'expliquent par la concomitance de plusieurs facteurs : 1/ Un ralentissement de la demande automobile ponctuellement accentué par le mouvement social d'une durée exceptionnelle chez trois grands constructeurs américains, qui s'est achevé fin octobre dernier. 2/ Une hausse des coûts salariaux alimentée par la forte appréciation du peso mexicain. Cette inflation salariale n'avait été que partiellement répercutée sur 2023, tandis que le peso va faire l'objet d'une couverture renforcée sur 2024...

Scénario ajusté

Une perte de productivité résultant notamment d'une saturation des capacités de production avant l'ouverture du nouveau site de Juarez, opérationnel début 2024 avec une montée en puissance progressive attendue sur le 1er semestre 2024.

Cette saturation a entraîné au second semestre 2023 une désorganisation industrielle outre-Atlantique dont les effets se sont notamment ressentis au niveau de la gestion des inventaires. Des écarts d'inventaires sur Lacroix Electronics North America seront ainsi comptabilisées sur l'exercice 2023, avec un impact estimé à -3,1 ME au niveau de l'EBITDA du groupe.

Ainsi sur 2023, la cible d'EBITDA autour de 45 ME est désormais visée hors impact de ces écarts d'inventaires...

Portzamparc adopte un scénario plus prudent mais reste à 'conserver' en ajustant son cours cible de 36,9 euros à 31 euros. Le PE de 10 est modeste et l'analyste considère toujours que la cession attendue de 'Signalisation' est un important catalyseur.