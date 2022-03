Lacroix : sans réaction

(Boursier.com) — Lacroix est stable ce jeudi à 39,80 euros. En 2021, le groupe a dépassé pour la première fois de son histoire les 500 ME de chiffre d'affaires annuel. Celui-ci ressort ainsi à 501,5 MEUR, en progression de 13,7%. L'EBITDA courant s'est établi à 30,9 ME, soit une marge sur EBITDA courant de 6,2%, au dessus de l'objectif communiqué en septembre 2021. Par rapport à la période comparable, l'EBITDA affiche une progression de 18,6%.

Le résultat opérationnel courant ressort à 18,1 ME en hausse de 25,8%. Le résultat net part du Groupe s'établit à 21,6 ME. Sur l'exercice 2019-2020, d'une durée exceptionnelle de 15 mois, il ressortait à 11 ME.

En lien avec la politique d'investissement volontaire, l'endettement net progresse à 102,9 ME contre 31,2 ME au 31 décembre 2020.

La société se fixe un objectif de croissance de chiffre d'affaires d'au moins 30% pour l'année. Cet objectif tient compte de la visibilité réduite et de la prudence imposée par le contexte actuel. En termes de résultats, Lacroix table là aussi sur un objectif conservateur de maintien à minima de sa marge d'EBITDA de 6,2%.

Un dividende de 0,85 euro par action sera proposé à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

"Suite à cette publication nous confirmons l'ensemble de notre scénario 2022 et notre marge d'EBITDA (7,3%) qui profitera de la contribution significative d'Environment (peu impactée par les différentes tensions) et de l'intégration relutive de Firstronic (EBITDA 9%)" commente Portzamparc. Notre TP est ajusté de 54,9 à 53,1 euros" conclut l'analyste.