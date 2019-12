Lacroix s'envole de 22% après les annonces !

Crédit photo © Lacroix

(Boursier.com) — Lacroix grimpe de 22% à 27,80 euros ce mercredi après l'annonce sur l'exercice 2018-2019, d'un chiffre d'affaires de de 481,6 ME, en progression de 2,8%. Après un premier semestre stable (+0,5%), le second semestre a affiché une croissance de +5,2%, confirmant la solide dynamique en marche sur toutes les activités du groupe.

La croissance de l'activité s'est accompagnée d'une forte progression des résultats, en ligne avec les objectifs fixés. Ainsi l'EBITDA est ressorti à 28,9 ME en hausse de 20,5% par rapport à l'exercice précédent, représentant 6% du chiffre d'affaires contre 5,1% en 2018. Le résultat opérationnel courant s'établit à 20,8 ME en progression de 29,1% soit une marge opérationnelle courante de 4,3% en hausse de près d'un point.

À noter que le deuxième semestre aura été particulièrement contributif avec un résultat opérationnel courant de 12,7 ME après 8,1 ME au premier semestre. De même, le taux de marge opérationnelle courante s'est significativement apprécié au second semestre pour s'établir à 5,2% contre 3,3% au premier semestre. Au-delà de la saisonnalité traditionnellement favorable sur la deuxième partie de l'année, ces évolutions illustrent les bénéfices des efforts menés pour renforcer les performances industrielles des sites.

Malgré le repli de l'activité et la poursuite d'investissements importants dans l'industrie du futur et la digitalisation, le résultat opérationnel courant de LACROIX Electronics reste stable à 9,5 ME, représentant 2,9% du chiffre d'affaires (stable par rapport à l'exercice précédent).

Une structure financière solide

À fin septembre 2019, la situation financière de LACROIX Group est solide avec une capacité d'autofinancement de 24,9 ME à comparer aux 19,2 ME de l'exercice précédent, des capitaux propres de 103,2 ME et une trésorerie de 13,5 ME.

Le ratio de Dettes Nettes sur Fonds Propres (Gearing) reste maîtrisé à 0,54, intégrant une augmentation de l'endettement à hauteur de 21,5 ME due principalement au financement des dernières croissances externes et à une dégradation transitoire du BFR liée principalement à l'intégration des acquisitions et à l'augmentation du niveau de stocks (incendie tunisien, dynamique d'activité sur la fin de l'année).

Le Groupe dispose ainsi de tous les moyens pour continuer à financer son développement interne et reste attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre d'élargir son champ d'expertises technologiques et ses positions de marché.

Perspectives 2019-2020 : cap des 500 ME de chiffre d'affaires et nouvelle progression du résultat opérationnel courant

Après un nouvel exercice de transformation et d'investissements réussi, le groupe est désormais en ordre de marche pour achever sa mutation, et aborde la dernière année de son plan stratégique 2016-2020 avec confiance.

Sur son nouvel exercice, LACROIX Group est confiant dans sa capacité à dégager une croissance de près de 7%, à comparer aux 2,8% réalisés en 2018-2019. Cette croissance permettrait au Groupe d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 515 MEUR, proche de l'objectif initialement fixé dans le cadre du plan stratégique.

Le franchissement de ce cap historique des 500 ME doit s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats. Le groupe se fixe d'ores et déjà un objectif de résultat opérationnel courant supérieur à 21 ME, parfaitement en ligne avec ses ambitions. Le résultat opérationnel courant serait ainsi multiplié par 2,5 en 4 ans, confirmant la trajectoire de performance dans laquelle le Groupe est totalement investi.

Afin de préparer la croissance de demain et les prochains défis à relever, toutes les équipes de LACROIX Group sont déjà mobilisées pour travailler sur un nouveau plan stratégique dont la feuille de route sera présentée en janvier 2021.

Dividende : 0,90 euro par action

Lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration proposera la distribution d'un dividende de 0,90 euro par action, versé en numéraire, au titre de l'exercice 2018-2019. L'augmentation constante du dividende depuis 2016 traduit la confiance renforcée du Conseil dans la solidité de la situation financière et les perspectives du Groupe.

Ce niveau de dividende reste cependant conforme aux ratios habituels avec un taux de distribution équivalent à environ un tiers du résultat net, le management souhaitant rester entièrement consacré au développement de l'entreprise. Si cette proposition est approuvée, le dividende serait détaché de l'action le 14 avril 2020, et payable en numéraire le 16 avril 2020.

Portzamparc parle d'une bonne publication, d'un relèvement de son scénario 2019-2020 et d'un bon momentum qui devrait se maintenir pour les prochaines publications. Le cours cible est relevé de 22 à 25 euros et le conseil de l'analyste passe de 'conserver' à 'renforcer'.