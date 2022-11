Lacroix relève son objectif annuel de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le groupe Lacroix a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 178,1 ME, en très nette progression de 61,3% par rapport au 3ème trimestre 2021. Lacroix précise que cette excellente performance est principalement portée par une forte croissance organique sur le trimestre (+21,2% à périmètre constant), et l'intégration de Firstronic (pour un montant de 44,3 ME, incluant la progression du dollar). Lacroix bénéficie également d'un effet de base favorable avec un troisième trimestre 2021 qui avait été marqué par une dégradation significative des conditions d'approvisionnements, ainsi que de la poursuite de la répercussion des surcoûts liés aux composants sur le troisième trimestre 2022 dans des proportions supérieures à ses attentes.

En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 516,4 ME, soit une hausse de l'activité de 41,4% ou de 9% à périmètre constant.

Malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements des composants, Lacroix anticipe désormais un chiffre d'affaires proche des 700 ME sur l'ensemble de l'exercice 2022 (contre précédemment un objectif de 665 ME, dont 15 ME d'impact du dollar en fourchette haute). L'objectif de rentabilité n'est pas modifié, à savoir une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2% sur l'ensemble de l'exercice.