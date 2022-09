Lacroix : recule après le point intermédiaire et la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Lacroix cède 2,5% à 27,8 euros au lendemain de son point semestriel. Le groupe a enregistré sur les six premiers mois de l'exercice un EBITDA courant de 19,3 ME, contre 14,9 ME un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 338,4 ME, en croissance de 32,8%, portée par l'intégration de Firstronic et la répercussion sur les prix de vente des surcoûts liés aux difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Le résultat opérationnel s'inscrit quant à lui en baisse de 1 ME, principalement en raison de charges non récurrentes liées au déménagement vers la nouvelle usine Symbiose (-0,7 ME).

La seconde partie de l'exercice s'est ouverte dans un environnement plus exigeant, marqué par les tensions persistantes sur les composants et des hausses des coûts de revient, qui continueront à peser sur la rentabilité opérationnelle. Pour autant, Lacroix est confiant dans sa capacité à délivrer l'ensemble des objectifs financiers 2022 fixés dès le mois de mars : une croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires et un maintien a minima de la marge d'EBITDA courant - des objectifs se traduisant d'une part par un chiffre d'affaires supérieur à 650 ME, auquel viendrait s'ajouter un impact de la hausse du dollar estimé entre 10 et 15 ME, et d'autre part, une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%.

Le Groupe réaffirme ainsi sa confiance et sa capacité à faire face aux aléas conjoncturels actuels sans remettre en question dans la durée la trajectoire de performance démontrée au cours de ses derniers exercice.

Portzamparc parle d'une publication inférieure à ses attentes mais qui confirme la résilience des marges du groupe malgré l'inflation et les difficultés d'approvisionnement en composant. La maison de bourse abaisse sa prévision d'EBITDA sur des niveaux plus proches de la guidance du groupe (6,3% vs 7,1% précédemment) et adopte un scénario global plus prudent en 2023. Malgré un objectif ramené de 51,5 à 44,3 euros, le broker maintient son avis 'achat'.