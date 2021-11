Lacroix : reconnu pour son leadership technologique

(Boursier.com) — Lacroix poursuit le renforcement de son leadership technologique avec le développement de domaines d'expertise clés comme le 'edge computing', au travers de nouvelles capacités de R&D comme de synergies avec des partenaires technologiques. Lacroix est retenu pour prendre part à 3 projets collaboratifs et innovants, dont deux sont lauréats de l'appel à projets "relocalisation dans les secteurs critiques" du plan France Relance. Portant sur la mobilité urbaine et son impact sur la qualité de l'air, ou une meilleure gestion des ressources critiques comme l'eau, ces projets sont véritablement au coeur des enjeux de la ville de demain : l'accélération du développement de nouvelles solutions autour de la 5G ; la mobilité urbaine et laqualité de l'air avec 5Green Mobilité ; la télégestion optimisée des réseaux d'eau avec Smart Water Network.

D'ailleurs, la solution innovante Smart Crosswalk de Lacroix est retenue par la métropole de Rennes et entre dans sa 2e phase d'expérimentation, en conditions réelles. Développée par l'activité City, et le lab d'innovation de Lacroix, Smart Crosswalk permet, grâce à un ensemble de capteurs et un logiciel d'intelligence artificielle embarqué relié à un contrôleur de feux, d'identifier les flux de circulation -voitures, bus, vélos, piétons- et fluidifier le trafic en encourageant par exemple les mobilités actives. Cette expérimentation déjà bien engagée permet d'envisager des objectifs encore plus ambitieux pour le projet 5Green Mobilité.