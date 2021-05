Lacroix : publication saluée

(Boursier.com) — Contre la tendance, Lacroix gagne 2% à 45,9 euros au lendemain d'une solide publication trimestrielle. L'équipementier technologique international a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 12,5% à 127,6 ME (+11,7% à périmètre constant) et s'est dit confiant dans l'atteinte de ses objectifs 2021, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 500 ME et une marge d'Ebitda supérieure à 6,5%.

Un très bon début d'exercice sur l'ensemble des trois métiers du groupe qui atteignent un niveau d'activité supérieur à 2019, affirme Portzamparc. Le broker rehausse son scénario de croissance de la BU Electronics et table désormais sur une progression de 15% du CA 2021 (vs +13,7% précédemment). À la suite de l'ajustement de son scénario, il revalorise le dossier de 47,8 à 54 euros et confirme son avis 'acheter'.