Lacroix : prise de contrôle dans l'IoT

Lacroix : prise de contrôle dans l'IoT









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec l'acquisition de eSoftThings basée à Cesson Sévigné, Lacroix entend consolider son pôle R&D déjà présent dans le bassin rennais et renforce son positionnement autour de l'IoT industriel et de l'intelligence artificielle notamment dans le domaine des véhicules connectés.

eSoftThings compte 50 personnes et affiche depuis 3 ans une croissance annuelle moyenne de 50% et de solides références clients, est devenue un référent international dans la conception et l'industrialisation de solutions IoT (hardware, software et cloud) et dans le domaine de l'intelligence artificielle (computer vision, classification d'objets, prédiction de comportements).

Avec une rentabilité acquise dès sa première année, eSoftThings a démontré très tôt la valeur de ses compétences et amorcé très vite son empreinte à l'international notamment aux Etats Unis et en Asie. Au titre de l'exercice 2019, eSoftThings a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 ME avec une marge opérationnelle courante à deux chiffres...