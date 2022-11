Lacroix participe à la modernisation de l'éclairage public de la ville d'Oslo

(Boursier.com) — La ville d'Oslo a choisi le groupe français Lacroix, à travers son activité City, pour équiper ses nouveaux lampadaires LED et les doter de capacités de communication radio. Le dispositif permet la gestion connectée des points lumineux par l'intermédiaire d'un réseau de communication, mais aussi le contrôle et la gestion à distance des équipements d'éclairage public.

Afin de proposer une solution véritablement interopérable, Lacroix s'est associé à un partenaire norvégien local qui fournit le développement logiciel, ainsi que l'assistance technique et la formation de première ligne. D'une durée initiale de 2 ans, le contrat peut être prolongé deux fois pour un an et ainsi atteindre une durée maximale de 4 ans. Il prévoit d'équiper des milliers de lampadaires dans un premier temps, pour un minimum de revenu de 1,5 ME.

L'attribution du contrat ayant eu lieu en juin et la commande inaugurale en juillet, les premières livraisons ont déjà été effectuées et l'installation des équipements est en cours. Lacroix prévoit donc d'enregistrer les premiers impacts financiers de ce nouveau contrat au cours d'ici la fin de l'année.