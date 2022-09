Lacroix : nomination annoncée

(Boursier.com) — Avec son plan stratégique Leadership 2025, lancé en avril 2021, le Groupe LACROIX entend quasiment doubler de taille - un changement de dimension porté par une expansion sur des marchés stratégiques à l'international, couplé au renforcement de son leadership technologique et opérationnel.

Aussi, pour accompagner son fort développement, LACROIX renforce sa ligne managériale avec la nomination de Stéphane KLAJZYNGIER en tant que Président de LACROIX North America, de Louis POURDIEU, qui prend la tête de l'activité Electronics dans la zone EMEA, et enfin de Serge LAVERDURE, à la direction du Centre de Design de LACROIX.

Accompagner le déploiement stratégique du Groupe à l'international

Avec l'acquisition de Firstronic aux Etats-Unis fin décembre 2021, l'activité Electronics adresse un nouveau marché domestique, avec de très importants potentiels commerciaux. En prenant une position stratégique en Amérique du Nord, LACROIX concrétise une étape importante du développement de l'ensemble de ses activités à l'international.

Pour accompagner cette stratégie, LACROIX déploie une nouvelle organisation dédiée et nomme Stéphane KLAJZYNGIER. Actuellement Directeur général exécutif de l'activité Electronics, il devient Président de LACROIX North America. Il sera basé dans le Michigan (Etats-Unis), à compter du 1er octobre 2022 et aura pour mission d'accompagner l'intégration de Firtronic dans l'activité Electronics et le développement local des activités Environment et City, notamment par des acquisitions ciblées. Titulaire d'un MBA en Finance de Pace University de New York, il a occupé plusieurs postes de Direction d'envergure internationale dans l'univers des Télécommunications.

Dans les années 90, une première expérience dans le domaine des batteries portables le conduit au Japon pour le compte du groupe Saft. Il est ensuite chargé par Alcatel de l'implantation en Chine de sa division Mobile Phones, depuis la 'R&D' jusqu'à la commercialisation. Division dont il devient par la suite le Président. A cette époque, il conclut aussi une Joint-Venture avec TCL.

En 2005, il devient Président et CEO de Radio Frequency Systems (RFS), un groupe spécialisé dans les infrastructures de télécommunications mobiles et broadcast, présent notamment en Allemagne, aux EtatsUnis, en France, en Chine au Brésil et en Australie. Il rejoint LACROIX le 1er juin 2015 au poste de Directeur Général de l'activité Electronics, devenu Directeur Général Exécutif en juillet 2018.