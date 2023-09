Lacroix muscle son offre digitale de supervision des réseaux d'eau et de chaleur

(Boursier.com) — Lacroix améliore son offre digitale de supervision des réseaux d'eau et de chaleur en partenariat avec l'Américain Iconics. "Alors que les besoins en eau et en énergie ne cessent d'augmenter à l'échelle mondiale, la ressource reste quant à elle limitée et doit donc être autant que possible protégée. Conscient de ces enjeux, Lacroix renforce son engagement dans la protection des ressources en s'associant avec la société américaine Iconics pour lancer une nouvelle offre logicielle de supervision LX SCADA pour un pilotage connecté, sécurisé et maîtrisé des réseaux d'eau et de chaleur (HVAC)", détaille le groupe. La collaboration avec Iconics a permis à l'activité Environment de Lacroix de développer son offre de supervision LX SCADA. Cette nouvelle offre logicielle conjugue l'expertise de Lacroix dans sa connaissance marché du monitoring et pilotage des réseaux d'eau et HVAC, et le savoir-faire technologique d'Iconics, éditeur logiciel sur les marchés des smart-grids, smart factories et smart buildings.

S'appuyant sur une série de modules de la suite Iconics, la solution LX SCADA intègre nativement de nombreux protocoles de communication standardisés des domaines de la télémétrie et de l'Internet, permettant aux exploitants de réseau de faire interagir leur supervision LX SCADA avec l'ensemble des équipements et applications métiers du monde de la télégestion. En complément des investissements importants pour le lancement de nouveaux produits dans le cadre du plan Leadership 2025, cette nouvelle offre "est stratégique pour supporter l'ambition de développement de l'activité Environnement de Lacroix en France et à l'international", ajoute le groupe. Le lancement officiel se fera en octobre, à l'occasion des salons Pollutec (Lyon), IBS (Paris) et H20 (Italie). Lacroix a dès à présent déployé sa nouvelle solution LX SCADA sur des sites pilotes en France mais également à l'international avec le support de partenaires localement implantés en Indonésie, Espagne, Maroc et Mexique. Cette offre "permettra à Lacroix d'accélérer son développement à l'international en s'appuyant sur un réseau fort de 50 'channel partners' répartis sur les 5 continents".