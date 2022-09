Lacroix : le résultat net part du groupe ressort sur le 1er semestre à 3,9 ME

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2022, LACROIX a enregistré un chiffre d'affaires de 338,4 ME, par rapport à 254,8 ME au 1er semestre 2021, soit une croissance de 32,8%, portée par l'intégration de Firstronic et la répercussion sur les prix de vente des surcoûts liés aux difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Il est rappelé qu'à périmètre constant, la croissance est de 3,7% sur la période.

Sur la période, l'EBITDA courant de LACROIX est de 19,3 ME, contre 14,9 ME un an auparavant, soit une quasi-stabilité de la marge sur EBITDA courant à 5,7% du chiffre d'affaires du Groupe (-14 points de base par rapport à la marge du 1er semestre 2021).

Cette évolution de la rentabilité du Groupe reflète une situation contrastée : d'une part, une activité dynamique, notamment pour les activités Electronics et Environment, et l'impact relutif de l'acquisition de Firstronic. D'autre part, une marge pénalisée principalement par l'effet dilutif des surcoûts liés aux composants, aux pertes d'efficience opérationnelles ou aux redesigns liés aux difficultés d'approvisionnement, ainsi que les premiers effets du contexte inflationniste des prix de l'énergie, du transport et des matières premières, non totalement répercutés aux clients. Pour les mêmes raisons, la marge sur EBITDA courant s'inscrit à périmètre constant en léger retrait à 5,3%.

Sur le 1er semestre 2022, le résultat opérationnel courant de LACROIX s'affiche à 8,3 ME, en repli limité de 0,3 ME par rapport au 1er semestre 2021, représentant 2,4% du chiffre d'affaires total contre 3,4% un an auparavant.

Sur les 6 premiers mois de l'année, le résultat opérationnel s'inscrit quant à lui en baisse de 1 ME, principalement en raison de charges non récurrentes liées au déménagement vers la nouvelle usine Symbiose (-0,7 ME).

Le résultat financier s'établit à (3) ME, contre (0,1) ME sur la période comparable, principalement du fait des dettes contractées au titre des acquisitions et des investissements de production. La période comparable avait par ailleurs bénéficié d'une revalorisation des titres non consolidés de + 1 ME.

Au total, le résultat net part du Groupe ressort sur le 1er semestre 2022 à 3,9 ME, contre 5,8 ME sur le 1er semestre 2021.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 184,6 ME, contre 180,4 ME au 31 décembre 2021.

L'endettement net du Groupe est en hausse pour atteindre 150,0 ME au 30 juin 2022, contre 102,9 ME au 31 décembre 2021(soit un gearing de 81,3% à fin juin 2022 contre 57% à fin décembre 2021). Cette évolution provient principalement de l'évolution du BFR et le financement de stocks significativement plus importants, en lien avec la situation d'approvisionnement en composants (constitution de réserves de composants stratégiques et ralentissement de la rotation de stocks en raison de pénuries temporaires de composants pour compléter les productions). Sur la période, la société a enfin également procédé au rachat des minoritaires de l'activité Environment en Allemagne.

Des objectifs annuels confirmés

La seconde partie de l'exercice s'est ouverte dans un environnement plus exigeant, marqué par les tensions persistantes sur les composants et des hausses des coûts de revient, qui continueront à peser sur la rentabilité opérationelle.

Pour autant, LACROIX est confiant dans sa capacité à délivrer l'ensemble des objectifs financiers 2022 fixés dès le mois de mars : une croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires et un maintien a minima de la marge d'EBITDA courant - des objectifs se traduisant d'une part par un chiffre d'affaires supérieur à 650 ME, auquel viendrait s'ajouter un impact de la hausse du dollar estimé entre 10 et 15 ME, et d'autre part, une marge d'EBITDA courant au moins égale à 6,2%.

Porté par une demande toujours forte pour ses solutions, dans l'ensemble de ses activités, LACROIX devrait ainsi continuer à bénéficier d'un rythme de prise de commandes soutenu. Le Groupe profitera par ailleurs d'une saisonnalité favorable, de la poursuite de la répercussion aux clients des hausses de coûts et de la montée en puissance après le déménagement de sa nouvelle usine électronique Symbiose.

Le Groupe réaffirme ainsi sa confiance et sa capacité à faire face aux aléas conjoncturels actuels sans remettre en question dans la durée la trajectoire de performance démontrée au cours de ses derniers exercices.

Prochains rendez-vous

-Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 : 7 novembre 2022 après Bourse

-Tech Day : 24 novembre 2022