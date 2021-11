Lacroix : le chiffre d'affaires s'est établi à 110,3 ME au T3

(Boursier.com) — Sur le seul 3ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Lacroix s'est établi à 110,3 ME, en repli de 7,6%. Comme attendu, cette évolution reflète l'accentuation des perturbations liées à la pénurie de composants et de certains décalages de projets. Malgré ces éléments, la dynamique commerciale reste soutenue sur l'ensemble des activités du Groupe.

Au total, le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année ressort à 365,1 ME, contre 312,9 ME en progression de 16,7% par rapport à la même période de 2020 et stable par rapport aux niveaux d'avant crise. Toutes les activités contribuent à la croissance de la période.

A noter sur le trimestre comme en cumul, l'absence d'effets de périmètre significatifs.

Objectifs annuels préservés

Lacroix anticipe un niveau d'activité et une répercussion des hausses de prix de composants et des matières premières lui permettant d'atteindre l'objectif de 500 ME de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'exercice. Cet objectif reste conditionné à la stabilité de la situation des approvisionnements en composants électroniques...

Lacroix confirme également son objectif d'EBITDA courant entre 5,8% et 6,1% d'ici fin d'année.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre et de l'exercice 2021, le 14 février 2022 après Bourse.