(Boursier.com) — Lacroix lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant de 47,7 ME, pouvant être porté à 54,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

Une priorité au coeur de l'opération : la mise en oeuvre du plan stratégique Leadership 2025 pour accompagner le changement de dimension du Groupe.

Caractéristiques de l'opération :

- Prix de souscription : 41,65 euros par action nouvelle

- Parité de souscription : 7 actions nouvelles pour 23 actions existantes

- Période de négociation des DPS : du 7 juillet au 19 juillet 2021

- Période de souscription : du 9 juillet au 21 juillet 2021

- Engagements de souscription pour un montant total de 34,0 ME, dont 15 ME des actionnaires familiaux historiques, soit 71% du montant initial de l'opération.

"Après avoir démontré notre résilience face à la crise, nous sommes aujourd'hui idéalement positionnés pour profiter des nombreuses opportunités de croissance qui s'ouvrent à nous. Au travers d'un plan stratégique ambitieux, qui doit nous permettre de quasiment doubler de taille entre 2020 et 2025, pour atteindre les 800 ME de chiffre d'affaires, nous sommes aujourd'hui en ordre de marche pour nous imposer aux premiers rangs des leaders de nos marchés. Ce changement de dimension devra s'accompagner d'une forte appréciation de nos marges avec un objectif d'EBITDA courant représentant environ 9% de

notre chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Alors que la sortie de crise se confirme et que nous sommes déjà repartis dans une trajectoire de croissance solide, nous lançons cette opération d'augmentation de capital avec maintien du DPS avec la volonté d'associer tous nos actionnaires à ce tournant dans notre stratégie. Cette opération ouverte à tous sera aussi l'occasion d'accueillir de nouveaux actionnaires prêts à s'engager à nos côtés. Fidèles à nos valeurs, les actionnaires familiaux du Groupe ainsi que plusieurs investisseurs de premier plan ont déjà apporté leur soutien avec 34 MEUR d'engagements de souscription. Cette mobilisation est un signe de confiance fort dans notre projet au coeur des révolutions technologiques actuelles" a déclaré Vincent Bedouin, Président Directeur Général de Lacroix.