(Boursier.com) — Lacroix lance son Club des Actionnaires. Il est ouvert à tous les détenteurs d'une action et plus au porteur ou au nominatif, et a pour but de renforcer la proximité avec les actionnaires de l'entreprise. Sa vocation est de permettre aux actionnaires de mieux connaître l'activité et la stratégie de l'Entreprise en participant notamment à des réunions de présentation exclusives en présence des dirigeants.

"Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre Club des Actionnaires qui va nous permettre de renforcer les liens avec l'ensemble des actionnaires qui ont soutenu le Groupe aux différentes étapes clés de son développement, et notamment avec le lancement et le financement du plan stratégique Leadership 2025. En organisant des moments d'échange de proximité tels que le Club le permet, nous associons étroitement nos actionnaires à nos succès stratégiques et par ce biais, nous sommes convaincus que nous pouvons créer et renforcer une véritable relation de confiance, créatrice de valeur sur le long terme", déclare Vincent Bedouin, Président Directeur Général de Lacroix.