Lacroix : 'Impulse', la nouvelle offre de solutions IoT récompensée

Lacroix : 'Impulse', la nouvelle offre de solutions IoT récompensée









Crédit photo © Lacroix

(Boursier.com) — L 'offre Impulse de Lacroix, dédiée au développement de solutions IoT industrielles et d'applications électroniques critiques, a remporté le prix "Innovation/Tech" pour sa solution SmartPole dans le cadre du Datavenue Challenge 2021. Organisé par Orange, ce concours a pour objectif de valoriser des services innovants s'appuyant sur les technologies IoT pour aider les entreprises à améliorer leur performance.

Lancée début 2021 et issue de la fusion des capacités de 'R&D' de l'activité électronique de Lacroix et d'eSoftThings, Impulse est la nouvelle offre clé-en-main du Groupe, de la conception à la fabrication de solutions électroniques et logicielles. Impulse apporte une réponse forte créatrice de valeur aux défis des entreprises d'aujourd'hui, confrontées à l'accélération des cycles technologiques, et l'impact des technologies connectées et l'IoT sur leurs modèles économiques.

Véritable "accélérateur technologique", Impulse apporte une valeur ajoutée aux projets de ses clients, en s'appuyant sur sa maîtrise de nombreuses technologies clés comme la connectivité, la puissance, les systèmes de vision, l'Intelligence Artificielle et la data, l'IoT, l'interface Homme-Machine, la mécatronique, l'audio/acoustique ou encore la cybersécurité.

Le SmartPole, solution lauréate du Datavenue Challenge d'Orange

Dans le cadre du Datavenue Challenge 2021 organisé par Orange, Impulse a présenté "SmartPole", une solution de monitoring à distance en temps réel de détection de chute de poteaux industriels, qu'ils soient téléphoniques ou d'éclairage, à travers un réseau de capteurs fixés directement sur ces poteaux. La solution " SmartPole " a été sélectionnée dans la catégorie " Innovation/Tech ", par Orange et ses différents partenaires experts IoT membres du jury, parmi 150 dossiers reçus et 30 solutions nominées : une première récompense pour les équipes Impulse de Lacroix.

"Il s'agit d'améliorer l'efficacité de la maintenance, en identifiant les poteaux tombés, endommagés ou une structure verticale qui risque de s'effondrer. SmartPole répond aux besoins concrets des gestionnaires d'infrastructures, des opérateurs et des fabricants d'infrastructures : minimiser le temps d'arrêt des services, limiter à distance les dommages à proximité et les risques physiques dus à la chute de poteaux et enfin optimiser l'inventaire grâce à la réduction des coûts économiques et écologiques" explique Guillaume Macaigne, Directeur business development Innovation & IoT au sein de Lacroix.